Monza e Napoli in scioltezza: definito il quadro degli ottavi di Coppa Italia

Prende forma il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: avanzano Monza e Napoli

Vittorie in scioltezza di Monza e Napoli che si impongono sulle cadette Brescia e Palermo nelle ultime due gare dei sedicesimi di finale.

Non steccano Napoli e Monza, impegnate in Coppa Italia nelle gare valevoli per i sedicesimi di finale contro Palermo e Brescia. Nella sfida delle 18.30, i brianzoli si sono imposti sulle rondinelle per 3-1: padroni di casa avanti dopo pochi minuto con Kyriakopoulos che di controbalzo batte Andrenacci sfruttando a dovere un cross dalla destra di Martins.

Al dodicesimo il raddoppio firmato Pessina che dopo un bello scambio insacca di testa, questa volta su cross dello stesso Kyriakopoulos. Il tris brianzolo arriva prima dell’intervallo, con Gianluca Caprari in gol su calcio di rigore concesso per un fallo di Papetti ai danni di Maric. L’ex Sampdoria dal dischetto non sbaglia e mette in ghiaccio il risultato. Nella ripresa Monza in controllo della partita e Brescia che trova il gol della bandiera a firma di Nuamah che dialoga bene con Juric prima di saltare Pizzignacco e insaccare.

Coppa Italia, Napoli e Monza agli ottavi di finale

Altrettanto in scioltezza il Napoli che al ‘Maradona’ si impone su un Palermo coraggioso ma troppo sfilacciato in difesa. Nel giro di undici minuti la squadra di Conte va a segno due volte con Ngonge che infila da fuori Sirigu, protagonista di un errore in occasione del primo gol. Poi, dopo qualche lampo del Palermo, i campani calano il tris con Juan Jesus che di testa devia un pallone messo al centro da calcio d’angolo.

Nella ripresa trovano il primo gol in azzurro anche David Neres e McTominay: l’esterno arrivato dal Benfica riceve da Simeone dopo un’incertezza difensiva del Palermo e trova facilmente la rete. Poco dopo il centrocampista ex United spinge in rete un pallone servitogli dal fondo da Romelu Lukaku poco dopo il loro ingresso in campo. Lo scozzese sfiora anche la doppietta, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Monza e Napoli, dunque, guadagnano l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronteranno rispettivamente Bologna e Lazio nelle gare in programma il 4 e il 18 dicembre.

MONZA-BRESCIA 3-1

5′ Kyriakopoulos, 12′ Pessina, 40′ rig. Caprari, 68′ Nuamah

NAPOLI-PALERMO 5-0

7′ e 11′ Ngonge, 42′ Juan Jesus, 70′ David Neres, 77′ McTominay