Martins junior si prende la scena: la mossa di Galliani per il figlio d’arte

Brilla Kevin Martins nel Monza alla prima presenza da professionista: il figlio d’arte si è messo in evidenza in Coppa Italia e potrebbe adesso trovare più spazio in prima squadra

Accelerazione a lasciare di sasso il difensore, dal quale scaturisce dopo pochi minuti il vantaggio del Monza ad opera di Kyriakopoulos nella sfida di Coppa Italia contro il Brescia.

Velocità e movenze che hanno ricordato le gesta del papà Obafemi: Kevin Martins si prende la scena all’U-Power Stadium, all’esordio tra i professionisti con la casacca della squadra biancorossa. I movimenti in campo del baby classe 2005 hanno ricordato inevitabilmente quelle del papà, anche se il ruolo è un po’ diverso considerando che agisce da esterno sulla corsia destra. ‘Oba Oba’ invece da attaccante ha fatto le fortune dell’Inter, diventando un idolo dei tifosi nerazzurri anche per le sue celeberrime capriole dopo ogni gol. Il figlio Kevin intanto ha avuto un ottimo impatto alla prima chance concessagli da Alessandro Nesta, per una curiosa coincidenza avversario del papà in tanti derby della ‘Madonnina’ con la maglia del Milan.

Calciomercato Monza, Galliani al lavoro per blindare Martins

Galloppate ma anche qualità nell’uno contro uno che hanno suscitato lo stupore in tribuna di Adriano Galliani, con Martins junior spina nel fianco della difesa bresciana specialmente nella prima frazione.

Il primo affondo ha propiziato il vantaggio del Monza, ma anche in altre circostanze il 19enne di origini nigeriane si è messo in mostra con le sue serpentine. Il giocatore nato a Milano ai tempi della militanza del padre nelle fila dell’Inter, si è accasato nel gennaio 2023 nel club brianzolo dopo le esperienze nelle giovanili di Milan e Inter. In questa stagione in Primavera ha collezionato finora 5 presenze con due assist e la super prestazione odierna potrebbe permettergli di trovare maggiore spazio in prima squadra come alternativa sulla fascia destra a Birindelli e Pedro Pereira, peraltro poco convincenti in questo avvio di campionato. Per il figlio d’arte prossimamente si parlerà anche di rinnovo, con il Ceo Galliani che cercherà di blindarlo al Monza visto il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Intanto a gennaio è pronto a salutare Valoti, titolare questa sera contro il Brescia e destinato alla Sampdoria nel campionato di Serie B nella finestra invernale. Il centrocampista classe ’93 era stato già a un passo dal trasferimento in blucerchiato nell’ultimo mercato estivo.