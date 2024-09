Lo sfogo di Luis Enrique: “Pronto a dimezzarmi lo stipendio”

Una provocazione forte quella di Luis Enrique, disposto a tagliarsi lo stipendio anche del cinquanta per cento

Un allenatore apprezzato e un personaggio mai banale: show in conferenza di stampa di Luis Enrique alla vigilia della sfida di campionato col Rennes.

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, sarebbe disposto a ridursi il suo stipendio del venticinque per cento, o addirittura del cinquanta. Questa la provocazione lanciata dal tecnico ex Roma nella conferenza stampa di presentazione del match con il Rennes, valevole per sesta giornata del campionato di Ligue 1 che vede la formazione parigina già in testa con tredici punti all’attivo a pari merito con Olympique Marsiglia e Monaco dopo le prime cinque giornate.

Alla vigilia dell’anticipo di campionato, l’allenatore spagnolo è stato protagonista di un particolare siparietto con i giornalisti presenti in sala stampa. Una scena consumatasi dopo le schermaglie degli ultimi, con il tecnico spagnolo che ha dichiarato di essere addirittura disposto a tagliarsi lo stipendio pur di non intervenire più ai microfoni dei cronisti.

Luis Enrique pronto a dimezzarsi lo stipendio: che siparietto in sala stampa

L’allenatore ex Roma – nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Rennes – ha dichiarato: “Se potessi firmare un documento per non parlare più alla stampa sarei disposto a farmi togliere il venticinque per cento o anche il cinquanta per cento dello stipendio”.

Chiaramente il tecnico ex Barcellona sa bene che “è impossibile” perché “i contratti obbligano l’allenatore a parlare. Con voi mi sto divertendo, ma se potessi evitare lo farei”. Si tratta solo dell’ultimo atto di una faida che prosegue ormai de mesi. Già a fine aprile, alla vigilia della semifinale di Champions League poi persa col Borussia Dortmund, il tecnico attaccò i giornalisti durante una conferenza stampa, quando l’allenatore non gradì alcune domande rivoltegli.

“Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio” dichiarò in quella occasione Luis Enrique che sottolineò: “La cosa bella è godersi una partita speciale in un’atmosfera unica in Europa” ed evidenziando come “ogni risultato che non sia la qualificazione in finale rappresenterebbe una delusione per le quattro squadre ancora in corsa”.

Un atteggiamento, quello di Luis Enrique nei confronti dei cronisti, evidenziato anche da un documentario pubblicato da Movistar che aveva fatto discutere. Ad ogni modo il tecnico ha spiegato di aver utilizzato la conferenza stampa “per esprimere la mia opinione” ricordando di non voler commentare “nessuna frase estrapolata dal contesto di questo documentario. Quello che dico lo dico sul serio, ma non penso che sia giusto o sbagliato, si tratta solo della mia opinione”.