Juventus, altra tegola per Thiago Motta: fuori causa per Genova

Problemi per la Juventus in vista della trasferta con il Genoa: Thiago Motta deve rinunciare a un calciatore importante

Dopodomani, la Juventus riparte dalla trasferta in casa del Genoa. Bianconeri che vanno a caccia di un risultato importante, per dare una scossa al rendimento in campionato, dopo i tre 0-0 consecutivi che hanno rallentato vistosamente l’andatura degli uomini di Thiago Motta dopo le prime due vittorie. Ma il match contro i rossoblù di Gilardino, contro i quali lo scorso anno la Vecchia Signora non andò al di là di due pareggi tra andata e ritorno, non nasce sotto i migliori auspici, anzi.

Per il match in Liguria di sabato alle ore 18, infatti, Thiago Motta non potrà contare su Timothy Weah. Lo statunitense ha riportato un problema alla caviglia e non sarà della partita. Da valutare l’esatta entità dell’infortunio e dunque i tempi di recupero. Intanto, il giocatore, che era stato schierato nel secondo tempo contro il Napoli in posizione di falso nove, rilevando Vlahovic, non sarà a disposizione nell’immediato.

Non una buona notizia, per la Juventus, che vuole cercare di sfruttare tutto il potenziale a sua disposizione nel reparto offensivo per porre fine all’astinenza dal gol. Un problema assolutamente da risolvere quanto prima, per poter puntare davvero a grandi traguardi. Anche se per le rotazioni offensive, nel frattempo, Thiago Motta potrebbe invece recuperare, almeno per la panchina, un altro elemento prezioso.

E’ tornato infatti ad allenarsi in gruppo Francisco Conceicao, dopo il problema muscolare accusato qualche settimana fa. Procede bene la tabella di recupero del portoghese, sarà fondamentale la rifinitura di domani per capire se l’esterno ex Porto si potrà aggregare al resto della squadra, fornendo così una alternativa a gara in corso. Thiago Motta potrebbe partire dall’inizio, ancora una volta, con il trio Nico Gonzalez-Koopmeiners-Yildiz alle spalle di Vlahovic, ma attenzione alla candidatura di Mbangula, che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Contro il Genoa sono in palio punti davvero pesanti, per lanciare un segnale a tutta la concorrenza e provare issarsi più in alto in classifica, in una graduatoria ancora molto corta.