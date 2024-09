Conferme sul ritorno di Allegri in Serie A: “Contatto approfondito”

Silurato dalla Juventus il maggio scorso, Allegri è pronto a subentrare nel corso di questa stagione. Le ultime sul suo futuro

Allegri ha voglia di tornare ad allenare, per questo è disposto anche a subentrare a stagione in corso. Il livornese aspetta l’occasione giusta, preferibilmente in Serie A. Sfumata la pista Roma, coi Friedkin che si sono affidati a Juric per il post De Rossi, in Italia non rimane che l’ex Milan dove ha già vinto Scudetto e Supercoppa italiana.

La panchina di Fonseca scricchiola, o meglio scricchiolava pesantemente prima del derby. Il successo, strameritato, con l’Inter ha scacciato via le voci di un esonero, anche se la posizione del tecnico portoghese rimane sotto osservazione. Gli serviranno altre vittorie convincenti per incollarsi sulla panchina rossonera, in caso contrario l’ipotesi di un licenziamento tornerebbe alla ribalta.

Per l’eventuale sostituzione di Fonseca è stato fatto pure il nome di Allegri. Intervistato da ‘Milanlive.it’, Maurizio Pistocchi ha confermato che “c’era stato un contatto approfondito” con l’allenatore di Livorno. Che, tuttavia, non era e non sarebbe in cima alle preferenze della dirigenza milanista. Comunque non l’unico in corsa: “Ci sono stati dei pourparler anche con Sarri e Tudor“. Quest’ultimo sarebbe il preferito di Zlatan Ibrahimovic.

Pistocchi ha criticato il Milan per la mancata ‘protezione’ di Fonseca: “Poteva fare di più per proteggerlo. Non si è comportato come dovrebbe fare una società che ha la sua storia, in questa situazione si deve difendere pubblicamente l’allenatore e, nello stesso tempo, analizzare profondamente la situazione”.

Non solo Milan, per Allegri c’è anche l’opzione Manchester United

Allegri sarebbe potuto tornare subito in panchina dopo il divorzio burrascoso dalla Juventus. Dall’Arabia Saudita gli sono giunte proposte milionarie che lui, però, ha rispedito al mittente. Per lui si parla anche di Premier League.

Lo scorso 20 settembre Calciomercato.it vi ha parlato dell’opzione Manchester United per Allegri. Alcuni intermediari potrebbero ‘sponsorizzarlo’ in casa dei ‘Red Devils’ qualora la situazione di ten Hag precipitasse, costringendo la proprietà del club inglese ad esonerarlo.