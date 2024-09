Condannato ad un anno di carcere per razzismo: sentenza UFFICIALE

Un anno di carcere e tre mesi di interdizione dagli stadi spagnoli: la condanna del Tribunale dopo quanto accaduto in Maiorca-Real Madrid con Vinicius

Il razzismo fuori dagli stadi. Il Real Madrid ha fatto propria la battaglia contro la discriminazione razziale e continua a lottare per estirpare i comportamenti discriminatori dal mondo del calcio.

Un parziale successo è stato ottenuto oggi dalla società blanca: il Tribunale di Palma di Maiorca ha, infatti, condannato il tifoso che il 5 febbraio 2023 rivolse insulti razzisti a Vinicius durante la partita tra il Maiorca e il Real Madrid e fece lo stesso nei confronti di Chukwueze (ora al Milan) due settimane più tardi nel match Maiorca-Villarreal. L’imputato è stato ritenuto colpevole di due reati contro l’integrità morale, aggravati dall’aver agito con motivazioni razziste.

Per lui la sanzione è esemplare: dodici mesi di carcere (con pena sospesa a patto che partecipi ad un programma di parità di trattamento e non discriminazione) e l’interdizione dagli stadi spagnoli per tre anni.

Nel comunicato pubblicato dal Real Madrid non si parla soltanto dell’episodio che ha visto come vittima Vinicius nel febbraio di due anni fa, ma anche di un altro episodio di razzismo.

In questo caso la vittima è Aurélien Tchouameni e teatro degli insulti razziali ancora una volta lo stadio Son Moix. Protagonista è un giovane minorenne nel corso di Maiorca-Real Madrid dello scorso 13 aprile 2024: in questo caso il tifoso ha mostrato rammarico per la condotta tenuta ed ha accettato di svolgere le attività socio-educative che gli sono state proposte dalla Procura. Anche per lui è stata decisa l’interdizione dagli stadi per un anno e il pagamento di sanzioni pecuniarie.

Tornando a Vinicius, il brasiliano è stato negli ultimi anni spesso bersagli di insulti razzisti e li ha denunciati ogni volta. Il Real Madrid nella nota diramata quest’oggi ha precisato come si tratti della terza condanna per episodi di razzismo nei confronti di propri calciatori che è stata emessa negli ultimi mesi. La società conferma infine il proprio impegno nella lotta alla discriminazione.