Tegola per Inzaghi: si ferma l’attaccante per guaio muscolare

Il giocatore ha accusato un guaio muscolare. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore in vista delle prossime partite

C’è un guaio muscolare dietro allo stop del calciatore. Inzaghi così è in apprensione per le condizioni del suo attaccante.

A fermarsi nel corso del match di Coppa Italia, valevole per i sedicesimi, tra il Pisa e il Cesena, è stato Jan Mlakar. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo al 23esimo del primo tempo, lasciando spazio ad Abildgaard. All’Arana Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani la prima frazione di gioco si è così chiusa a reti inviolate.

Le condizioni del classe 1998 verrano chiaramente valutate nelle prossime ore. Pippo Inzaghi, che siede sulla panchina del club di Serie B da questa estate, è dunque in apprensione per il suo attaccante. Il calciatore sloveno fin qui, in realtà, ha giocato poco, avendo collazionato solamente tre presenze. Aveva disputato circa mezz’ora nel primo turno di Coppa Italia, nella sfida contro il Frosinone. In campionato, invece, solo qualche scampolo di gara alla quarta giornata, nel 2 a 1 contro la Reggiana e il Brescia.

Pisa, super avvio: Inzaghi primo in Serie B

Il Pisa di Pippo Inzaghi è certamente la rivelazione di Serie B. La squadra toscana è lì, in testa alla classifica, grazie ad un avvio davvero perfetto, con cinque vittorie (una a tavolino) e due pareggi. I nerazzurri sono così una delle due squadre imbattute insieme allo Spezia, secondo a quattro punti dal Pisa.

I toscanquesteo esordito il 17 agosto, tra le mura amiche, pareggiando proprio contro i liguri, poi una settimana dopo è arrivato il successo per 2 a 0, contro il Palermo, una delle squadre più attrezzate del campionato cadetto. Il 27 agosto l’uno a uno in trasferta contro il Cittadella, che proprio in queste ore è stato trasformato in uno 0 a 3 a tavolino perché il tecnico del club veneto aveva fatto entrare in campo un calciatore che non compariva nella distinta di gara.

Il 31 agosto, poi, una vittoria, come detto, per 2 a 1, contro la Reggiana. Risultato identico il 21 settembre contro il Brescia. Nel mezzo uno spettacolare 3 a 2 in trasferta con la Salernitana.