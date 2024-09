Roma work in progress, dal nuovo Ceo alla permanenza di Ghisolfi: come cambierà il club

La Roma, dopo l’addio di Lina Souloukou, è a caccia del nuovo Ceo: ruolo ad interim affidato all’avvocato Vitali, in corso le valutazioni dei Friedkin

La Roma ha vissuto una settimana assolutamente di fuoco, da mercoledì mattina a lunedì sera è successo un po’ di tutto. Prima l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Juric poche ore dopo, poi la contestazione e le dimissioni di Lina Souloukou il giorno della prima vittoria in campionato con l’Udinese. Infine i Friedkin hanno annunciato di aver acquisito le quote di maggioranza dell’Everton, precisando poco più tardi l’intenzione di mantenere la Roma al centro delle loro ambizioni e di non voler mutare in nessun modo il loro impegno economico nel club giallorosso.

Intanto a Trigoria sono rimasti sostanzialmente due dirigenti, uno è il CFO Maurizio Lombardo e l’altro è il direttore sportivo Florent Ghisolfi. L’ex Nizza, come già raccontato in precedenza, resterà al suo posto nel club giallorosso con una fiducia rinnovata. Sistemata la parte tecnica con Juric (almeno fino a giugno) e la permanenza del francese, i Friedkin ovviamente hanno dato il via alle valutazioni sull’erede di Lina Souloukou, che si è dimessa domenica al termine di giorni frenetici che hanno evidenziato una distanza importante con Dan e Ryan. Causata dalle incongruenze riscontrate dalla proprietà, anticipate in esclusiva da Calciomercato.it, nelle relazioni sui rapporti tra la squadra e De Rossi che hanno poi portato alla decisione dell’esonero.

Vitali Ceo della Roma ad interim: i Friedkin valutano

In questo momento il posto vacante è stato affidato all’avvocato Lorenzo Vitali, figura diventata molto importante e influente negli ultimi mesi a Trigoria. Si tratterà però di un incarico probabilmente temporaneo, dal momento che i Friedkin si sono affidati a una società di consulenza per valutare il nuovo Ceo. Tra i nomi circolati c’era stato anche quello di Zibi Boniek, che ieri ha però smentito: “È la prima volta che sento questa cosa”.

Da parte dei presidenti sono in corso delle riflessioni, anche in base a quello che sarà il futuro assetto societario. La Roma dovrà ripartire nuovamente da zero o quasi nonostante i tre anni di contratto firmati con De Rossi appena tre mesi fa. Dopo la brusca separazione con l’ex centrocampista, l’ultimo comunicato dei Friedkin ha provato a riavvicinare i tifosi e lo stesso De Rossi. Ma ha rivendicato la scelta di cambiare allenatore “per provare a vincere dei trofei in questa stagione”.