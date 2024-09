Lite con i suoi tifosi dopo il big match, UFFICIALE: finisce fuori squadra

Il big match perso e la lite con i tifosi costano caro al calciatore: messo fuori rosa, la decisione ora è ufficiale

Una decisione tanto dura, quanto inevitabile. Il big match perso ha fatto perdere anche la testa e il calciatore paga le intemperanze a caro prezzo.

Sergio Romero è stato messo fuori squadra dal Boca Juniors dopo quanto accaduto durante e dopo il Superclasico con il River Plate. Un big match perso dal Boca per 1-0 e che ha fatto infuriare i tifosi. I sostenitori degli Xeineze hanno sfogato tutta la loro frustrazione per una squadra che è soltanto undicesima in classifica prendendosela con i giocatori, sia a fine primo tempo (quando i padroni di casa erano già sotto), che a fine gara.

In entrambe le situazioni a perdere la testa è stato l’ex portiere di Sampdoria e Venezia che ha affrontato i propri sostenitori a muso duro. Prima all’intervallo quando è tornato in campo, dopo essere entrato nel tunnel degli spogliatoi, si è diretto verso la parte di stadio più focosa ed ha provato ad andare allo scontro fisico con i tifosi. Soltanto gli steward e la presenza delle barriere ha evitato il peggio.

Boca Juniors, Sergio Romero fuori rosa: decisione ufficiale

Sergio Romero ci ha però riprovato a fine gara, quando la situazione si è ripetuta praticamente in fotocopia. Gli insulti dei tifosi, la reazione del calciatore, trattenuto a stento dai propri compagni di squadra, con Cavani in prima linea a provare a frenare la rabbia del portiere.

Romero a fine gara in conferenza stampa ha chiesto immediatamente scusa per il suo comportamento, ma questo non è servito a evitargli la pesante punizione da parte del club. Il Boca Juniors, infatti, ha annunciato di aver sanzionato il portiere con l’esclusione dalla lista dei convocati per le prossime due partite (contro Atletico Belgrano e Argentinos Juniors). Nello stesso comunicato, la società afferma di aver individuato anche i tre tifosi che hanno innescato la reazione di Romero: nei loro confronti “verranno applicate le relative misure”.