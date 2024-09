Scavalca le transenne e sfiora la rissa con i suoi stessi tifosi: il portiere perde la testa | VIDEO

Scavalca le recinsioni e sfiora la rissa con un suo stesso tifoso: il portiere perde la testa in Argentina. Immagini folli

In Argentina il calcio è vita e le immagini che arrivano dal Superclasico tra Boca Juniors e River Plate sono l’ennesima conferma. Nella serata di ieri è andato in scena il match dei match per un lato del Sud America, con la vittoria del River fuori casa per 1-0 con il gol di Lanzini. Una gara che si è chiusa solamente dopo 12 minuti di recupero, dopo il gol annullato a Gimenez per un fallo di mano e l’espulsione di Lema.

Routine per una partita come quella tra Boca e River, che ha lasciato ulteriori strascichi al fischio finale della partita. I tifosi di casa, infatti, hanno iniziato a prendersela con i propri giocatori per la sconfitta, che ha permesso ai biancorossi di scavalcarli in classifica di 3 punti e portarsi a -6 dal Velez che deve ancora giocare il quindicesimo turno.

A diventare protagonista della partita, però, è stato il portiere del Boca, Sergio Romero. Non per qualcosa fatta durante i 90 minuti, ma per il caos che si è generato sul terreno di gioco dopo il triplice fischio. Immagini che hanno iniziato a fare il giro del mondo e che hanno ribadito, ancora una volta, la passione estrema dei tifosi argentini.

Romero faccia a faccia con il tifoso: le immagini incredibili

L’ex portiere della Sampdoria ha ricevuto insulti, specialmente da un tifoso, e ha perso la testa. Dopo un primo faccia a faccia la situazione è immediatamente degenerata e persino i tifosi dello stesso settore hanno iniziato a litigare tra di loro. A quel punto Sergio Romero è andato a cercare una persona e lo ha affrontato, dando vita ad una situazione incredibile.

Il portiere ha generato una vera e propria rivolta, che si è espansa tra tutti coloro che lo circondavano. In un momento molto concitato, sono riusciti ad allontanare l’estremo difensore del Boca, che aveva anche scavalcato delle transenne. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti di Romero, ma non è esclusa una prova tv.

Attimi di ordinaria follia argentina, che rendono una partita come quella tra Boca e River non una sfida comune come tutte le altre. Il Superclasico non ha deluso neanche questa volta.