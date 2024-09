DIRETTA Europa League, Dinamo Kiev-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Esordio stagionale nel nuovo format dell’Europa League per la Lazio di Marco Baroni che affronta gli ucraini della Dinamo Kiev

Ci siamo! Dopo la prima giornata della nuova edizione della Champions League, disputata la scorsa settimana, tocca alle squadre impegnate in Europa League scendere in campo per il primo turno del nuovo format della competizione europea.

I biancocelesti dell’allenatore Marco Baroni, all’esordio assoluto in panchina nelle coppe europee, arrivano a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta, la seconda stagionale, patita sul campo della Fiorentina di Raffaele Palladino grazie a due rigori realizzati da Albert Gudmundsson. A nulla è, infatti, servito, l’iniziale vantaggio siglato dal rientrante Mario Gila. Di contro, la squadra di Kiev, guidata in panchina dall’ex portiere Oleksandr Shovkovsky, si presenta a questa importante partita da capolista del campionato ucraino dopo sei partite giocate con sedici punti, complice il pareggio dell’ultimo turno contro il Rukh Lviv. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Volksparkstadion’ di Amburgo.

FORMAZIONI UFFICIALI DINAMO KIEV-LAZIO

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Dubinchak; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Pikhslonok, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Baroni

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos (Grecia)