DIRETTA Coppa Italia, Derby Genoa-Sampdoria | Formazioni UFFICIALI LIVE

Attesissimo Derby della Lanterna tra il Genoa di Gilardino e la Sampdoria di Sottil per i sedicesimi di finale della Coppa Italia

Importantissima gara, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, quella che vede di fronte il Genoa e la Sampdoria nel più classico dei derby della Lanterna, una sfida decisamente sentita da entrambe le tifoserie liguri.

I padroni di casa, guidati in panchina da Alberto Gilardino, arrivano a questo appuntamento dopo la brutta sconfitta patita sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco, diretta concorrente per la salvezza, patita nell’ultimo turno del campionato di Serie A disputato lo scorso weekend. Nel precedente turno della coppa Nazionale, invece, hanno eliminato la Reggiana di William Viali col risultato di 1-0. Di contro, i blucerchiati dell’allenatore Andrea Sottil, subentrato a stagione in corso all’esonerato Andrea Pirlo, hanno rialzato la testa, e il morale, battendo nella sesta giornata del campionato di Serie B il SudTirol e conquistando la prima vittoria stagionale. Per arrivare, invece, a questo punto della Coppa Italia, hanno sconfitto il Como di Cesc Fabregas. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti Vitinha. All. Gilardino

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Vieira, Ioannou; Coda, La Gumina. All. Sottil

ARBITRO: Federico La Penna