Barella via dall’Inter, l’infortunio apre all’affare da 70 milioni

Alle prese con un infortunio, Barella può diventare un uomo mercato nei prossimi mesi: il club è pronto a strapparlo all’Inter

L’Inter ha pagato a caro prezzo il derby. Non soltanto la sconfitta arrivata nei minuti finali, anche l’infortunio che priverà Simone Inzaghi di Nicolò Barella per i prossimi match.

Distrazione al retto femorale della coscia destra e la certezza di saltare le sfide con Udinese e Stella Rossa, con la probabilità che l’assenza si prolunghi anche con il Torino, rimandando il rientro a dopo la sosta per le Nazionali. Un’assenza pesante per i nerazzurri, con il tecnico che potrà sfruttare comunque l’ampia rosa a sua disposizione con Frattesi che potrebbe trovare più spazio nei prossimi incontri.

Tornando a Barella, il suo nome resta nei pensieri anche di una big d’Europa che deve fare i conti con un grave infortunio. Il Manchester City ha perso Rodri per il resto della stagione: rottura del legamento crociato del ginocchio e annata già conclusa con Guardiola che ha la necessità di intervenire sul mercato per compensare il pesante ko. C’è anche Barella nel poker di nomi che, stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, è al vaglio della dirigenza dei Citizens. Il centrocampista piace da tempo al City, anche se la valutazione che ne fa l’Inter (sui 70 milioni) e l’importanza del calciatore per Inzaghi rende ai limiti dell’impossibile l’affare già a gennaio. Ma c’è anche un altro calciatore di Serie A che potrebbe fare al caso di Guardiola.

Calciomercato Inter, City su Barella: alternativa nerazzurra

Se Barella è uno degli obiettivi di vecchia data, ma più fattibili in estate che a gennaio, il Manchester City ha un altro calciatore di Serie A nel mirino. Si tratta dell’atalantino Ederson che potrebbe essere la soluzione ideale per i Citizens.

Il suo nome, riferiscono dall’Inghilterra, è da tenere sotto osservazione nei prossimi mesi, quando da Manchester potrebbe partire l’assalto. Il brasiliano, come Barella, fa parte del quartetto individuato dal City per compensare l’assenza di Rodri. Oltre ai due calciatori di Serie A, gli occhi sono su Zubimendi della Real Sociedad, altro nome però molto costoso e più fattibile a giugno che a gennaio. Infine, Adam Wharton del Crystal Palace: 20 anni, per caratteristiche ed età è il profilo ideale per il futuro del City, ma anche lui non è obiettivo facile per gennaio. La caccia comunque è aperta: Guardiola aspetta il sostituto di Rodri, anche Barella ed Ederson nel mirino.