Allarme Zielinski: “Pensavamo l’Inter fosse perfetta, siamo preoccupati” | ESCLUSIVO

Dibattito aperto su Piotr Zielinski all’Inter, inizio più in sordina del previsto per il polacco in nerazzurro: suona l’allarme

Abbiamo affrontato vari temi che intersecano il calcio italiano e internazionale e quello polacco, con Dominik Wozniak, giornalista di ‘Polska Sport’ e ospite dell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. Tanti gli argomenti toccati, tra cui la situazione che sta vivendo all’Inter Piotr Zielinski.

Il centrocampista, dopo l’addio al Napoli, è arrivato in nerazzurro da svincolato. Un innesto di grande valore, che però sta faticando un po’ a trovare spazio nella squadra di Inzaghi. E questo, nell’ottica di Wozniak e degli appassionati di calcio polacchi, è un po’ preoccupante. “Penso che dovrebbe essere titolare, ma sembra che l’Inter preferisca i giocatori esperti e quelli più anziani, soprattutto a centrocampo – ha spiegato – Pensavamo fosse un trasferimento perfetto per lui, soprattutto perché ha trascorso tutta la sua carriera in Italia, ma siamo preoccupati perché è un giocatore fondamentale per la Polonia e se gioca poco il suo rendimento in nazionale può risentirne. E’ vero però che nell’Inter Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella sono giocatori molto importanti, molto bravi e molto difficili da scalzare”.

“Nuovo ruolo per Zielinski all’Inter”, l’indicazione a sorpresa di Wozniak

Tuttavia, potrebbe esserci la possibilità di una svolta per il percorso di Zielinski all’Inter. E cioè, quella di vederlo schierato come in nazionale, dunque come playmaker davanti alla difesa, seguendo una trasformazione simile a quella che ha portato Calhanoglu ad affermarsi in quel ruolo in nerazzurro.

Ecco il parere di Wozniak in merito: “Se potrebbe giocare davanti alla difesa nell’Inter al posto di Calhanoglu o di Asllani? Siamo rimasti sorpresi nel vederlo in quella posizione in nazionale, ma ora, con la sua maggiore esperienza rispetto a qualche anno fa, può trascinare e far crescere i compagni più giovani. Addirittura, con la maglia della Polonia, ha fatto meglio da regista che da mezzala. Per l’Inter, potrebbe essere una indicazione interessante in quel ruolo, in Polonia crediamo che lo slot di playmaker sia perfetto per lui”. Chissà che Simone Inzaghi non prenda nota.