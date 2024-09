DIRETTA Coppa Italia, Torino-Empoli 0-1 | Ekong di testa la sblocca! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e l’Empoli di D’Aversa in tempo reale

Il Torino riceve l’Empoli in una gara di sola andata valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due delle tre formazioni ancora imbattute in campionato che sarà diretta dall’arbitro Ghersini della sezione di Genova.

Da un lato i granata di Paolo Vanoli, che dopo la vittoria in trasferta contro il Verona hanno conquistato la vetta solitaria della Serie A, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Cosenza nel turno precedente. Dall’altro lato gli azzurri di Roberto D’Aversa, che a loro volta vengono dal successo esterno contro il Cagliari, hanno invece avuto la meglio sul Catanzaro nei trentaduesimi di finale. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza dover disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà con la Fiorentina. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. Un anno fa, in campionato, il Toro si impose con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Duvan Zapata. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Empoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Walukiewicz; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Adams. All. Vanoli

(in attesa di conferma) EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Haas, Handerson, Cacace; Konate, Ekong; Pellegri. All. D’Aversa