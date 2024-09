Decisione UFFICIALE: rinviata la partita di Coppa

L’incontro si sarebbe dovuto disputare questa sera. Il comunicato ufficiale del club e la nuova data

L’alluvione ha creato un’enorme voragine in campo in uno degli angoli del campo. Inevitabile la decisione di rinviare la partita di Coppa.

La sfida di Coppa di Lega tra l’ACF Wimbledon e il Newcastle è stata posticipata per le inondazioni che hanno colpito la città, compresa la zona dello stadio, il ‘Cherry Red Records’.

L’alluvione ha generato una voragine all’interno dell’impianto di Wimbledon, da qui la decisione di annullare l’incontro, valevole per il terzo turno della Coppa di Lega, originariamente fissato a stasera.

Postponement update 🚨

Our Carabao Cup fixture against Newcastle United has been rearranged – to be held at St. James’ Park, Newcastle, on Tuesday 1st October, kick off 7.45pm.

We will confirm ticket arrangements as soon as possible (including refund process for the original… pic.twitter.com/W3CWNdZFsb

— AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) September 23, 2024