UFFICIALE, match rinviato a data da destinarsi: il motivo

Con un comunicato ufficiale si è reso nota la sospensione dell’incontro, rinviata a data da destinarsi. Ecco cosa è successo

La quinta giornata del campionato di Serie A ha attraversato la sua fase cruciale, con il risultato del derby ad imprimerle una svolta per certi aspetti a sorpresa. Il week end di calcio in Italia, però, ha regalato anche altri colpi di scena.

Prova ne sia quanto successo su un campo di periferia in provincia di Salerno. Impegnati in una gara valida per la terza giornata del girone H del campionato di Serie D, Angri e Manfredonia hanno dato vito ad un match che si è animato soprattutto per quanto successo al direttore di gara, Cristiano Chirnoaga della sezione di Tivoli. A causa di un risentimento muscolare, infatti, l’arbitro è stato prima costretto a stringere i denti, salvo poi alzare definitivamente bandiera bianca. In assenza di un nuovo ‘fischietto’ che potesse sostituire Chirnoaga, la gara – inizialmente sospesa al 23′ sul risultato di 0-0 per permettere all’arbitro le cure mediche del caso – è stata definitivamente sospesa.

Allo stato attuale della situazione, però, non è stata ancora decisa la data in cui il match sarà rinviato, alla luce degli impegni delle due compagini. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Angri che sintetizza il provvedimento e gli sbocchi futuri del match: “Si comunica che la gara tra US Angri 1927 e Manfredonia è stata sospesa a causa di infortunio fisico dell’arbitro. La ripresa dell’incontro è rinviata a data da destinarsi”.