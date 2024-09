Milan, dopo il derby arriva l’investitura: “La più attrezzata per togliere lo Scudetto all’Inter”

Le sue parole ai microfoni di DAZN non sono affatto passate inosservate: ridisegnata la corsa Scudetto

Grazie ad una prova maiuscola sotto tanti punti di vista, il Milan è riuscito a regolare l’Inter nel finale di gara, centrando la rete decisiva grazie all’incornata vincente di Matteo Gabbia. Tre punti pesantissimi per la compagine di Fonseca, che agguanta i nerazzurri a quota otto punti dando un segnale importante di riscossa dopo il brutto avvio di stagione, tra campionato e Champions League.

Interrotta la striscia di derby persa consecutivamente, il Milan può dunque guardare ai prossimi obiettivi con rinomate certezze. Oltre che dei tre punti – sicuramente importanti per dare una prima sterzata – Fonseca può essere soddisfatto anche e soprattutto della prestazione offerta dai suoi ragazzi, quasi mai messi sotto da Lautaro Martinez e compagni che, anzi, si sono fatti sorprende dall’approccio coriaceo e spavaldo dei rossoneri. Approccio che quasi mai si era visto in questo inizio di stagione e che, qualora dovesse essere riproposto, potrebbe ridisegnare in maniera importante gerarchie e rapporti di forza. A tal proposito, intervenuto nel post di Inter-Milan ai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini nel commentare il derby appena concluso ha aggiunto delle considerazioni degne di nota.

Ecco quanto riferito da Ambrosini sul tema: “Il Milan era stato troppo brutto prima. Doveva dare una risposta come atteggiamento e l’ha data. Il Milan è abbastanza attrezzato per poter star dietro all’Inter? Per me sì, come calciatori è quella più attrezzata per provare a togliere lo Scudetto all’Inter”.