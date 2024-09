Infortunio choc, un big out 9 mesi: tornano sul mercato degli svincolati

Infortunio gravissimo al ginocchio per un big del calcio europeo, che ha verosimilmente già concluso la sua stagione costringendo il club a pescare uno svincolato

Nella serata della vittoria nel derby del Milan contro l’Inter, scacciando un incubo che durava ormai da sei stracittadine consecutive, anche in Spagna c’è chi si è dovuto risollevare dopo una brutta battuta d’arresto. In particolare il Barcellona che ha risposto alla grande al ko di Champions col Monaco, battendo nettamente il Villarreal in trasferta per 5-1. Un percorso netto quello dei blaugrana, che in Liga sono addirittura a punteggio pieno dopo sei partite.

Ma dalla serata all’Estadio della Ceramica non arrivano solo buone notizie. Poco prima dell’intervallo, infatti, la squadra di Flick ha perso Ter Stegen per un gravissimo infortunio al ginocchio destro. Il portierone tedesco è uscito su un calcio d’angolo, allungandosi, ed è atterrato pesantemente a terra sulla gamba destra appunto. Questa la dinamica del ko, che lo ha costretto a uscire in barella e in lacrime, tra il dolore e la consapevolezza di aver riportato un infortunio molto serio. Ter Stegen è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale Vithas Castellon dove ha svolto i primi esami che hanno evidenziato una lesione del tendine rotuleo. L’estremo difensore 32enne è poi uscito sulla sedia a rotelle per tornare allo stadio. Non solo, perché per lui si tratta dello stesso ginocchio che aveva già subito due operazioni nel 2020 e poi nel 2021. La sensazione iniziale è che addirittura si fosse dislocata la rotula.

Ter Stegen, infortunio choc al ginocchio: tempi di recupero lunghissimi e il Barcellona torna sul mercato

Se poi si dovesse trattare di rottura del tendine rotuleo, i tempi si allungherebbero ulteriormente: in attesa del responso ufficiale del Barcellona siamo nell’ordine di un periodo di stop che va dai 7 ai 9 mesi. Ovvero stagione praticamente già finita. Episodio sfortunatissimo per Ter Stegen, col club catalano che ora potrebbe tornare sul mercato degli svincolati per sostituirlo.

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, c’è fiducia in Inaki Pena che è entrato ieri e già lo scorso anno aveva disputato 17 partite. Ma alle sue spalle c’è quasi il vuoto. Per questo non è affatto escluso che il Barcellona attinga da un nome di quelli rimasti senza contratto. Una lista che in realtà non offre granché, con De Gea che sarebbe stato probabilmente l’unico all’altezza. Jordi Masip, Edgar Badia e Keylor Navas i profili principali, con quest’ultimo ovviamente sulla carta più esperto e affidabile tecnicamente ma pur sempre con 37 anni segnati sulla carta d’identità. Oltre a loro anche Loris Karius, Etrit Berisha, Tomas Vaclik e Jiri Pavlenka.