Furia dei tifosi del Milan: “È una sciagura”. Buttati 15 milioni

Nonostante il successo nel derby contro pronostico, i tifosi del Milan non risparmiano le critiche a un titolare dello scacchiere di Fonseca

Apoteosi Milan nel derby grazie al gol nel finale di Gabbia, dopo guizzo iniziale di Pulisic e il pareggio momentaneo dell’Inter firmato dal Dimarco.

Il canterano nerazzurro aveva trovato l’1-1 intorno alla mezz’ora, ristabilendo le distanze sull’assist di capitan Lautaro Martinez. Nella ripresa diverse occasioni, soprattutto per la formazione di Fonseca, che ha trovato però in Sommer un muro praticamente invalicabile prima dell’incornata vincente di Gabbia. Mentre Leao, a parte qualche guizzo, fa arrabbiare i compagni di squadra e soprattutto Pulisic dopo un’azione in contropiede.

Chi fa ancora infuriare i tifosi del ‘Diavolo’ malgrado il successo è invece Emerson Royal, distratto sul gol del pareggio ad opera di Dimarco. L’ex Tottenham non convince e ai sostenitori rossoneri – che rimpiangono lo juventino Kalulu – non è piaciuta (eufemismo) la prova del brasiliano nella stracittadina contro l’Inter.

Emerson è una disgrazia senza eguali — IL CECCONIANO (@Kulusecsi) September 22, 2024

Gol da dedicare a Furlani e Moncada che ci hanno portato Emerson a 15 mln ❤️ — Luca01 (@luca01___) September 22, 2024

Emerson è assolutamente nullo in ogni fase, al di là del gol di Dimarco. Un’estate passata a correre dietro a questo per pagarlo senza sconti — Corto Maltese (@sveltodimano) September 22, 2024

#InterMilan

Emerson sempre meno

…Royal… — Diego Raimondi (@DiegoRaimondi11) September 22, 2024

Ma emerson non può fare marcatura fissa su di Marco invece di guardare le farfalle #InterMilan — Buda (@AxL_Buda) September 22, 2024