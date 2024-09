Bufera nello spogliatoio: sì all’offerta per Maignan, addio immediato

Ribaltone tra i pali dopo la prima giornata di Champions League: il direttore sportivo stregato da Mike Maignan

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto nel primo appassionante turno della nuova Champions League che si torna subito a pensare al campionato. Lo sa bene il Milan che, reduce dalla rovinosa sconfitta in casa contro il Liverpool, alla quinta giornata di Serie A dovrà affrontare l’Inter nel derby della Madonnina in un San Siro colorato soprattutto di nerazzurro.

Una gara che non evoca grandi ricordi tra i tifosi rossoneri pensando agli ultimi sei precedenti vinti di fila dalla squadra di Simone Inzaghi. Una partita che, tra le altre cose, sa tanto di ultima spiaggia per Paulo Fonseca: l’avvio di stagione del tecnico portoghese sulla panchina del Milan ha deluso tutte le buone aspettative che aveva generato durante il pre-campionato e un risultato negativo potrebbe interrompere la sua esperienza a Milano già alla quinta giornata di Serie A. Rossoneri che dovranno smaltire la delusione provocata dalla prestazione europea contro il Liverpool, nonostante il buon inizio con la rete fulminea di Pulisic.

Quella del Milan in Champions non è stata peraltro l’unica sconfitta che ha generato diverse discussioni nei giorni successivi. Anche il Barcellona, ad esempio, non ha lasciato buone sensazioni nella sconfitta esterna contro il Monaco. La squadra di Flick è stata subito penalizzata dal rosso rimediato al 10′ da Eric Garcia dopo un errore di ter Stegen e non è riuscita a riprendere in mano la sua partita. Proprio il portiere tedesco, a causa di una serie di incertezze mostrate sia sui gol che su alcune uscite, ha attirato in Catalogna grandi critiche che non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza capitanata dal ds Deco. Ed è qui, dunque, che gli interessi di Barcellona e Milan potrebbero incrociarsi.

Calciomercato Milan, Maignan nella lista dei candidati per la porta del Barcellona

Stando a quanto riportato in Spagna da ‘El Nacional’, questa potrebbe davvero essere l’ultima stagione di Marc-André ter Stegen come portiere del Barcellona.

Il direttore sportivo Deco avrebbe già deciso di operare un cambio radicale in vista del mercato della prossima estate, lasciando partire il tanto forte quanto discusso portiere tedesco. Nella lista degli estremi difensori osservati dal club blaugrana, vi sarebbe Mike Maignan come uno dei più quotati. Il portiere francese piace in particolar modo per la grande abilità nel gioco coi piedi, oltre alla sicurezza che trasmette tra i pali ai suoi compagni. Il rossonero non è comunque l’unico sul taccuino del Barcellona che vede anche Alex Remiro della Real Sociedad e David Raya dell’Arsenal.