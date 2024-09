Atalanta-Como posticipata, ecco quando si gioca

Il maltempo ferma Atalanta-Como, costringendo l’arbitro a rinviare il match: ecco quando si giocherà il match

AGGIORNAMENTO 21.46 – Atalanta-Como non si giocherà più questa sera. Inizialmente posticipata alle 21.45, la partita è stata rinviata per maltempo. La nuova data è stata fissata per domani, con inizio sempre alle 20.45.

Pioggia battente e niente fischio d’inizio alle 20.45: Atalanta-Como rischia di non giocarsi questa sera, anche se la decisione ufficiale non è ancora arrivata.

I due capitani, de Roon e Cutrone, e arbitro sono scesi in campo alle 20.45 per valutare le condizioni del terreno di gioco: un sopralluogo per valutare se e quando si giocherà il match. La pioggia continua a cadere incessante e la certezza è che la partita non inizierà all’orario prefissato. Dopo il sopralluogo bisognerà ora attendere 30 minuti prima di capire se si riuscirà comunque a giocare stasera o se la partita sarà rinviata. Alle 21.15 ci sarà un nuovo sopralluogo per valutare se la situazione è migliorata.

Nel caso in cui non dovesse essere possibili disputare la partita questa sera, probabile che il recupero del match sarà fissato per domani sera. Notizie certe si avranno soltanto tra poco, dopo l’ultimo sopralluogo che, a questo punto, deciderà le sorti di Atalanta-Como.