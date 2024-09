Una perla di Castro sblocca il Bologna: prima vittoria per Italiano

Dopo il pari in Champions è tornato oggi in campo il Bologna nella trasferta di Monza. L’esito della sfida in terra brianzola

La domenica della quinta giornata di Serie A prosegue con Monza-Bologna, unica sfida delle ore 15. Da un lato i padroni di casa desiderosi di incamerare punti salvezza, e dall’altra gli ospiti che hanno iniziato male in campionato e con le stesse necessità di classifica.

L’avvio di gara è di marca biancorossa con Pereira che impensierisce subito Ravaglia costretto agli straordinari. Il gol che sblocca la partita è però dei felsinei ed arriva al 25′ con Urbanski che di testa tramuta in rete un bel cross dalla sinistra di Lykogiannis. Non tarda ad arrivare la reazione dei padroni di casa che riescono ad arrivare al momentaneo pari proprio poco prima del riposo col tocco da opportunista di Djuric bravo a ribadire in rete dopo la conclusione di Maldini.

Nella ripresa regna un sostanziale equilibrio per tutta la prima fase con Ndoye e Castro tra i più attivi. A 10′ minuti dalla fine è proprio il numero 9 ospite a trovare il jolly con un bolide dalla distanza che vale tre punti pesantissimi per la prima vittoria stagionale della truppa di Italiano.

Tabellino Monza-Bologna 1-2

Marcatori : 25′ Urbanski (B) 45′ Djuric (M) 35′ st Castro (B)

Monza (3-4-2-1) : Turati; Izzo (27′ st Bondo), Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira (43′ st D’Ambrosio), Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho (25′ st Caprari), Maldini (25′ st Forson); Djuric (27′ st Maric) Allenatore : Nesta A disposizione : Pizzignacco, Mazza, Valoti, Postiglione, Scaramelli

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; De Silvestri (33′ st Posch), Lucumi, Casale (1′ st Beukema), Lykogiannis; Freuler, Aebischer ; Ndoye, Odgaard (25′ st Iling), Urbanski (33′ st Moro); Castro Allenatore : Italiano A disposizione : Skorupski, Bagnolini, Erlic, Orsolini, Karlsson, Corazza, Dallinga, Dominguez, Miranda, Fabbian

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: Carboni (M) Izzo (M) Lucumi (B) Castro (B) Pablo Marì (M)

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter*; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Bologna e Atalanta* 6; Milan* e Genoa, Lecce e Parma 5 e Venezia 4; Monza e Roma* 3; Cagliari e Como* 2

* una partita in meno