Risultato non omologato e sconfitta a tavolino: è già ufficiale

Ha dell’incredibile quanto successo nel match del campionato Under 19 Elite fra Real Milano e Luciano Manara: entrambe le squadre sono state punite. Nel recupero, sul risultato di 2-2, la Manara ha trovato la rete del sorpasso. Da lì si è scatenato un parapiglia tra le due panchine, con anche un cartellino rosso per squadra negli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Dopo la ripresa del match, su una punizione a favore, un giocatore del Real Milano si è lasciato andare dicendo all’arbitro: “Basta allora, basta, puoi fischiare”, come documentato da una ripresa dagli spalti. Poi il triplice fischio: la partita sembrava finita.

Multa, sconfitta a tavolino e penalità in classifica: la sentenza è UFFICIALE

Nel comunicato del Giudice Sportivo, però, esce un’altra versione: “La partita è stata sospesa in via definitiva al 49º del secondo tempo, mancando ancora 4 minuti al termine del tempo di recupero concesso dall’arbitro, in quanto concordemente i capitani delle due squadre comunicano che non avrebbero continuato la gara a motivo di prevenire risse tra i propri calciatori”.

Da qui la decisione del Giudice Sportivo, come da regolamento, di assegnare la sconfitta a tavolino, 100 euro di multa e un punto di penalità sia al Real Milano che alla Manara. Una decisione senza precedenti che sta facendo parecchio discutere.