PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 1-2: monumentale Gabbia, Calhanoglu e Lautaro inesistenti

Le pagelle e il tabellino di Inter-Milan, match di San Siro, valevole per la quinta giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan vince e convince. I rossoneri di Paulo Fonseca superano l’Inter di Simone Inzaghi con una prova davvero super e allontanano la crisi.

La squadra rossonera parte subito forte e va avanti grazie ad un’incursione di Christian Pulisic. Al 28′ arriva, però il pareggio dei nerazzurri con Dimarco. All’89’ ci pensa Gabbia con una zuccata a portare il Diavolo in paradiso.

Ecco i voti:

INTER

Sommer 7

Pavard 5

Acerbi 5

Bastoni 6 – Dall’82’ Augusto 5

Dumfries 5 – Dal 62′ Darmain 5,5

Barella 6 – Dal 74′ Zielinski 5

FLOP Çalhanoglu 4 – Il suo derby era iniziato nel pomeriggio, provocando i tifosi del Milan, con un post su Instagram ed è finito in campo dopo un’ora condotta al piccolo trotto. Mai incisivo, soffre terribilmente il pressing di Morata e Abraham. Così non riesce a trovare mai la giocata. In occasione del gol di Pulisic è troppo molle. Dal 62′ Asslani 5

Mkhitaryan 5 – Dal 62′ Frattesi 4,5

TOP Dimarco 6,5 – E’ suo il gol dell’uno a uno. I derby sono le sue partite e anche stasera non delude. E’ una spina al fianco per la difesa del Milan. Emerson Royal lo soffre terribilmente soprattutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa finisce un po’ la benzina, ma in fase difensiva è quasi perfetto e si mette in mostra anche con un grande recupero su Pulisic. Da un suo fallo, però, nasce la punizione del gol della vittoria del Milan.

Thuram 5

Lautaro MartĂ­nez 4

All. Inzaghi 4,5 – Stavolta il derby è dell’avversario e il risultato sta addirittura stretto al Milan. La sua squadra appare molle e con i cambi riesce nell’impresa di peggiorarla.

MILAN

Maignan 7

Emerson Royal 5,5

TOP Gabbia 8 – Due chiusure da difensore top, che salvano il risultato. E’ sempre attento e ad un minuto dalla fine trova l’incornata vincente con cui il Milan si riporta avanti.

FLOP Tomori 5 – Una prova complicata per il centrale inglese, soprattutto nel primo tempo. E’ tra i responsabili principali del gol di Dimarco, non tenendo la linea e non mandando così in fuorigioco l’italiano. Poi non riesce a marcare Thuram, che si gira facilmente e calcia a botta sicura. Maignan, però, salva tutto. Meglio nella ripresa, ma gli errori sono gravi.

Hernández 6,5

Pulisic 7 – Dal 78′ Okafor 5

Fofana 6

Reijnders 7,5

Leao 5,5 – Dall’86’ Chukwueze s.v.

Morata 6 – Dal 78′ Loftus-Cheek s.v.

Abraham 6 – Dal 92′ Pavlovic s.v.

All. Fonseca 7,5 – La vince con le sue idee e si tiene stretta la panchina del Milan. Lo davano tutti per spacciato, ma il portoghese non ha mollato e con una formazione apparentemente spregiudicata ha portato il Diavolo in paradiso.

INTER-MILAN 1-2

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disp.: Di Gennaro, J. Martinez; Bisseck, C. Augusto, Darmian, de Vrij, Palacios; Asllani, Frattesi, Zieliński; Arnautović, Correa, Taremi. All.: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão; Morata, Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Fonseca.

GOL: 11′ Pulisic (M), 28′ Dimarco (I), 89′ Gabbia (M)

AMMONITI: 18′ Mkhitaryan (I), 38′ Fofana (M), 39′ Calhanoglu (I), 86′ Asllani (I), 89′ DImarco (I)

ESPULSI:

Arbitro: Mariani di Aprilia