Inter-Milan, Fofana rischia due volte il giallo: la decisione di Mariani

Inter-Milan, Fofana rischia grosso: il motivo non è passato inosservato. Ecco cosa sta succedendo

Entrato nella sua fase più calda, Inter-Milan è ancora fermo sul risultato di 1-1. Dopo un primo tempo a dir poco scoppiettante, la gara sta viaggiando su ritmi un po’ più bassi. Ad ogni modo, allo squillo iniziale di Pulisic ha risposto Dimarco, in grado di capitalizzare un’azione in velocità molto ben orchestrata da Lautaro Martinez.

Dopo aver subito il gol di Pulisic, l’Inter ha comunque trovato la forza di reagire, non solo da un punto di vista tecnico ma anche sotto il profilo nervoso e delle occasioni create. A centrocampo le due squadre stanno rispondendo colpo su colpo alle folate avversarie e il tasso agonistico è inevitabilmente molto alto. Come evidenziato dal nostro Maurizio Russo, Fofana ha rischiato due volte il cartellino giallo nella prima frazione di gioco. Nella prima circostanza per uno step on foot su Lautaro Martinez, la seconda volta per un intervento in ritardo su Dumfries: il direttore di gara Mariani, però, ha deciso di estrarre il cartellino solo nel secondo caso, ovviamente tra le proteste nerazzurre.