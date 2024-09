Il Milan sorprende l’Inter, Fonseca svela: “Ecco cosa abbiamo cambiato”

Le parole di Paulo Fonseca al triplice fischio della gara contro l’Inter, valsa il successo del Milan a discapito dei nerazzurri

Serviva una prestazione importante al Milan per scrollarsi di dosso un inizio di stagione caratterizzato da tante, troppe difficoltà. Detto, fatto. La compagine di Fonseca doma il ritorno dell’Inter e riesce a stenderla nel finale grazie al preciso colpo di testa di Gabbia, che fa esplodere la parte rossonera di San Siro. Nel post partita, Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN non solo si congratula con la squadra, ma puntualizza anche alcuni aspetti:

Di seguito le parole di Fonseca: “Partita importante, primo perché il derby che non vincevamo da tanto. Penso che i calciatori abbiano giocato con tanto coraggio, meritando di vincere. Non ricordo una squadra che negli ultimi tempi abbia creato così tanti problemi all’Inter come abbiamo fatto noi”.

Cambio di modulo: da dove è nata questa idea? “Non abbiamo cambiato, abbiamo giocato con la stessa struttura ma abbiamo creato una cosa diversa. La prima intenzione era quella di andare con Fofana tra i difensori centrali loro; i calciatori sono cambiati, ma il modulo no. Morata ha agito nella stessa posizione di Reijnders. Ovviamente sono calciatori diversi perché Morata arriva più facilmente in avanti, ma il ruolo è lo stesso”.

Felice che per una settimana non si parli più del suo futuro? “Per me è lo stesso, non sento e non guardo niente: sarà una settimana con più fiducia, oggi è stata soprattutto la vittoria dei calciatori”.