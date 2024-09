“Ho rischiato di finire per terra”: Bagnaia ha una rivelazione da brividi

Le emozioni della Moto GP ci accompagnano anche in questo weekend: le parole di Bagnaia dopo la gara hanno lasciato tutti di stucco

Il Motomondiale non è mai stato così aperto (o quasi), perché quando la stagione entra nel vivo Jorge Martin e Francesco Bagnaia continuano a lottare per la vetta della classifica piloti punto a punto, e non è facile capire chi alla fine metterà il muso avanti. Di sicuro, Pecco non ha intenzione di mollare e l’ha dimostrato anche nell’ultimo periodo, nonostante le condizioni fisiche non eccellenti e un avversario che, in questa stagione, è davvero difficile da fronteggiare.

Questo fine settimane il grande duello del 2024 si sta ripetendo in Emilia-Romagna, precisamente a Misano Adriatico, dove si è già svolta la Sprint Race del sabato sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. E non poteva mancare lo spettacolo, anche per come si è messa la gara. Jorge Martin in testa, Francesco Bagnaia a inseguire, come in un film in cui protagonista e antagonista (i tifosi scelgano i ruoli in base al tifo) si sfidano per la prima posizione.

Ad avere la meglio, almeno in quest’occasione, è stato il pilota italiano, che a sei giri dal termine è riuscito a superare il rivale e a piazzarsi al primo posto, rosicchiando altri punti fondamentali in classifica.

Moto GP, Bagnaia vince la Sprint Race e gela il sangue dei tifosi

Pensate che il distacco tra i primi due classificati alla fine è stato solo di +0.285, mentre al terzo posto si è piazzato un ottimo Enea Bastianini, a +1.319 da Marc Marquez (+5.386) e Pedro Acosta (+6.580). Ai microfoni di ‘Sky Sport’, ancora a caldo, Bagnaia ha raccontato la sua Sprint: “Abbiamo fatto una gara da seconda fila in qualifica, qualcosa di incredibile. Io ho cercato di recuperare subito; ho cercato in tutti i modi di essere più vicino possibile a Jorge Martin al settore 3“.

E dopo aver precisato che non avrebbe accettato un altro secondo posto, ha aggiunto: “Jorge l’ho visto sempre vicino al verde, io ho rischiato di stendermi in curva 5 perché stanotte hanno riverniciato le linee. Siamo davvero al limite, il ritmo di domani sarà davvero incredibile”.

Per il momento, il primo round è andato al piemontese, con qualche rischio e piena soddisfazione, ma vedremo cosa accadrà nella giornata di oggi, in cui ne accadranno ancora una volta delle belle.