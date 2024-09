Esordio da sogno per Juric: la Roma cala il tris e stende l’Udinese

La Roma trova la prima vittoria stagionale: Juric bagna l’esordio battendo l’Udinese all’Olimpico

In un clima surreale, la Roma batte l’Udinese e trova il primo successo stagionale all’esordio di Ivan Juric sulla panchina giallorossa.

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il nuovo tecnico giallorosso bagna il suo esordio all’ombra del Colosseo portando a casa non solo prima vittoria stagionale, ma anche e soprattutto una prestazione convincente a chiusura di una settimana tutt’altro che semplice nella capitale.

Roma avanti già al diciannovesimo minuto di gioco, con la Curva Sud ancora vuota per la protesta di mezz’ora organizzata dalla tifoseria, con tanto di fischi a Pellegrini e Cristante. A sbloccare il risultato è Artem Dovbyk che si ripete dopo il gol di Genova battendo Okoye con un bellissimo mancino a incrociare dopo la giocata in profondità di El Shaarawy. Il raddoppio arriva in avvio di secondo tempo, quando l’arbitro concede un calcio di rigore alla Roma per un fallo di Bijol ai danni di Dybala: dal dischetto va proprio l’argentino che non sbaglia e chiude la partita.

Roma-Udinese 3-0: esordio da sogno per Juric

L’Udinese prova a venir fuori e a riaprire la partita, ma al 70′ la Roma cala il tris e lo fa con Tommaso Baldanzi, appena entrato in campo: l’ex Empoli supera Okoye dopo un bello scambio con Dovbyk mettendo in ghiaccio il risultato. Il centravanti ucraino trova anche la doppietta, ma il suo secondo gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Nel finale solo una chance per l’Udinese con Touré che al termine di una bella ripartenza calcia in modo sbilenco sul fondo.

Tabellino Roma-Udinese 3-0

Marcatori : 19′ Dovbyk, 49′ rig. Dybala, 70′ Baldanzi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante (83′ Koné), Pisilli (59′ Paredes), El Shaarawy (83′ Hermoso); Dybala (83′ Soulé), Pellegrini (68′ Baldanzi); Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Abdullhamid, Shomurodov, Hummels, Dahl, Sangare. All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele (74′ Touré), Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp (63′ Lovric), Kamara (63′ Zemura); Thauvin (74′ Iker Bravo), Brenner; Lucca (46′ Davis). A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Zarraga, Atta, Palma, Ebosse, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Arbitro: Feliciani (Costanzo-Vecchi). IV uomo: Sacchi. Var: Di Bello – Paganessi

Ammoniti: Lucca (U), Pisilli (R), Kristensen (U), Cristante (R)

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter*; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Bologna, Roma e Atalanta* 6; Milan* e Genoa, Lecce e Parma 5 e Venezia 4; Monza 3; Cagliari e Como* 2

* una partita in meno