DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lazio 0-0 | Comincia il match – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Palladino e la Lazio di Baroni in tempo reale

La Fiorentina riceve la Lazio a Firenze nel lunch match domenicale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due squadre che vivono un periodo di forma opposto che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

I viola di Raffaele Palladino, reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta che ha interrotto una striscia di cinque pareggi di fila compresi i playoff di Conference League, vanno a caccia della prima vittoria in questa stagione. Tre punti fondamentali per iniziare a risalire la classifica e puntellare la panchina dell’ex tecnico del Monza. I biancocelesti di Marco Baroni, invece, vengono dal successo casalingo contro il Verona e cercano la prima gioia in trasferta per prepararsi al meglio all’esordio in Europa League contro la Dinamo Kiev. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Lo scorso febbraio, su questo stesso campo, i gigliati si sono imposti con il risultati di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Kayode e Bonaventura dopo il vantaggio di Luis Alberto. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Lazio live in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani; Kean. All. Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin, All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Udinese e Napoli 10*, Empoli* e Juventus* 9; Inter; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa*, Lecce* e Parma* 5 e Venezia* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2

* una partita in più