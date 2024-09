Contestazione dopo l’ennesima sconfitta, allenatore sotto osservazione

Zero vittorie dopo sei giornate e panchina sotto osservazione: da valutare il futuro dell’allenatore

Al netto delle blindature da parte del club, la posizione dell’allenatore ora resta sotto osservazione dopo l’ennesima sconfitta in campionato.

Un anno fa si presentava al campionato di Serie A come matricola terribile, ora dopo l’inattesa retrocessione in cadetteria il Frosinone vive una situazione tutt’altro che semplice. Dopo le prime sei giornate di campionato, infatti, la formazione giallazzurra è ultima in classifica, con zero vittorie all’attivo: tre sconfitte in sei gare infatti per la compagine giallazzurra, battuta per 3-0 dal Bari tra le mura amiche dello stadio ‘Benito Stirpe’ nel match valevole per la sesta giornata del torneo cadetto.

Uno scenario impronosticabile per una squadra che lo scorso anno aveva ben impressionato in Serie A: basti pensare che dopo dieci giornate del campionato di Serie A 2023/2024, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco occupava il dodicesimo posto in classifica nel massimo campionato italiano, con 12 punti conquistati frutto di tre vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi, risultati arrivati anche contro Atalanta e Fiorentina. Lo stesso Frosinone nel corso della stagione fece risultato a Napoli (eliminando gli azzurri anche in Coppa Italia con un sono 4-0 al ‘Maradona’), salvo poi retrocedere all’ultima giornata, complice il clamoroso exploit dell’Empoli di Davide Nicola.

Frosinone, ancora una sconfitta: Vivarini sotto osservazione

Dopo la retrocessione in serie cadetta, il club ciociaro ha deciso di ripartire da Vincenzo Vivarini: l’esperto allenatore abruzzese lo scorso anno è stato protagonista sulla panchina del Catanzaro, sorpresa del campionato di Serie B, riuscendo da neopromossa ad arrivare alle semifinali degli spareggi promozione, uscendo poi con la ben più quotata Cremonese.

Finora, però, né il Frosinone, né lo stesso Vincenzo Vivarini sono riusciti a rispettare le aspettative di inizio stagione. Anzi, per i ciociari si può parlare di un inizio horror: solo 3 punti nelle prime sei giornate di campionato e soprattutto ancora nessuna vittoria all’attivo.

Oggi, dopo la sconfitta interna col Bari, i tifosi della compagine ciociara hanno pesantemente contestato squadra e allenatore, ma la posizione di Vincenzo Vivarini è davvero a rischio? No, almeno stando a quanto dichiarato appena pochi giorni fa dal direttore dell’area tecnico-operativa del club Guido Angelozzi, il quale ha assicurato: “Possiamo perdere anche diciassette partite, ma noi partiamo e arriviamo”, evidenziando “quante volte è cambiato allenatore da quando sono arrivato a Frosinone per poi ricordare: “Non so quante partite abbiamo perso l’anno scorso, siamo stati senza vincere pere tre mesi e Di Francesco non è mai stato in discussione”. Insomma, l’orientamento del club sembra chiaro, ma il lavoro di Vincenzo Vivarini sarà inevitabilmente sotto osservazione e la squadra chiamata a un immediato riscatto come sottolineato dallo stesso allenatore che a fine partita si è definito “il primo responsabile” della situazione, confermando di sentirsi “in grande discussione”.