Clamoroso nel dopo partita: aggredito da un avversario con un oggetto contundente

Scene incredibili al termine del fischio finale: aggredito da un avversario con un oggetto contundente

“Aggredito a fine gara. Un avversario lo ha aggredito alle spalle con un oggetto contundente” la denuncia arriva da un dirigente ospite al termine della partita.

Nel campionato di Serie D, la Reggina vince in trasferta e supera 1-3 il Sant’Agata. Tanta però la tensione anche dopo il fischio finale. Come riferisce ‘Stretto web’, il difensore amaranto Domenico Girasole, infatti, è stato colpito alle spalle da un avversario con un corpo contundente. Ad affermarlo, il DG amaranto Giuseppe Praticò. Il fatto è accaduto al di fuori degli spogliatoi, mentre il tecnico reggino Rosario Pergolizzi stava parlando ai microfoni dei giornalisti presenti. Lo stesso allenatore ha dovuto interrompere l’intervista per cercare di tranquillizzare gli animi. A chiarire la situazione è stato poi Praticò: “Non è calcio questo, è da stigmatizzare questo comportamento del tesserato del Sant’Agata, che ha colpito alle spalle Girasole con un corpo contundente. Per fortuna il ragazzo sta bene ma ha subito il colpo. Forse anche questo è il dilettantismo, non c’è nulla da commentare. Poteva finire peggio”.

La stessa società siciliana si è poi voluta scusare ufficialmente:

“La società Città di Sant’Agata porge le proprie scuse a tutte le componenti societarie della Reggina 1914, ai loro tifosi, ma soprattutto al giocatore Domenico Girasole vittima di un episodio deprecabile e inaccettabile avvenuto a fine gara. Ci dissociamo dal comportamento del nostro calciatore che dovrà assumersi le proprie responsabilità in merito a quanto accaduto”.