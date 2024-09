Calhanoglu provoca, si accende Inter-Milan: è già virale – FOTO

Hakan Calhanoglu provoca a poche ore dal derby: ecco il messaggio virale prima di Inter-Milan

Come da tradizione, il derby Inter-Milan promette scintille. Il primo ad accendere la sfida, a ore dal fischio d’inizio, è proprio uno dei grandi ex Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è fatto apprezzare in Serie A con la maglia rossonera, salvo poi andare via a parametro zero nella squadra rivale.

Con la maglia nerazzurra è subito diventato decisivo, a livello di rendimento e sotto il profilo realizzativo. Eppure, il suo addio al Milan ha coinciso con la vittoria del tricolore dei rossoneri. Calhanoglu si è poi rifatto quest’anno, quando con Simone Inzaghi è riuscito a vincere il suo primo Scudetto.

Nel 2021, quando siglò una rete nel derby, portò le mani alle orecchie e provocò la Curva Sud, quella rossonera. Chiaramente, i rapporti con la tifoseria del Milan erano già rotti dopo il suo passaggio a parametro zero all’Inter, ma anno dopo anno peggiorano sempre più. E quest’ultima provocazione sui social è l’ennesimo atto di una faida interminabile, che non vedrà mai fine.

Calhanoglu incendia Inter-Milan con un video – FOTO

Conquistando il campionato di Serie A 2023-24, l’Inter si è guadagnata la seconda stella sul petto, anticipando il Milan. Era una corsa a due. Una sfida nella sfida. Arrivare alla seconda stella prima dell’altro. La Juventus con tre stelle è irraggiungibile ora, specialmente dopo il filotto di 9 titoli di fila dello scorso decennio. Ma quei due simboletti sopra lo stemma, per Milano valgono tantissimo.

E questa mattina, per ricordare ai suoi follower che a San Siro si giochi il derby della Madonnina, Hakan Calhanoglu ha postato un video, con se stesso protagonista. Per rappresentare le due squadre, anziché utilizzare i loghi di Inter e Milan, ha posto le stelle conquistate fino ad oggi. Dalla parte della squadra di casa, i nerazzurri, due stelle; a destra, invece, l’unica stella vinta dal Milan poiché possessore in bacheca di 19 titoli in Serie A.

I tifosi del Milan hanno visto questa precisazione sul numero di stelle vinte come una provocazione e chiaramente il video sta facendo il giro del web. Calhanoglu torna a ruggire, in un momento molto delicato per il club rossonero, visto che la posizione di Fonseca è piuttosto in bilico. Questa sera, un risultato negativo al derby, potrebbe costare molto caro al tecnico portoghese. E l’Inter, invece, deve rispondere al pareggio tra Juventus e Napoli. Un passo falso potrebbe rallentare la corsa alla difesa del titolo.