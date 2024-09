Fonseca si gioca il Milan, ma un candidato si defila

Le ultime sulla panchina del Milan a poche ore dal derby contro l’Inter. Paulo Fonseca si gioca tutto con i nerazzurri: il punto della situazione

Poche ore e sarà derby. Domani il Milan di Paulo Fonseca affronterà l’Inter per la quinta giornata di Serie A. Per il tecnico portoghese è davvero un’ultima spiaggia e in caso di risultato negativo, un esonero sarebbe davvero probabile.

In questi giorni è così partito un vero e proprio casting per il dopo Fonseca. Sui quotidiani e nelle tv non si è parlato d’altro che dei candidati alla panchina del Diavolo. Dopo tanti nomi fatti, le idee della società stanno convergendo verso una guida che conosce bene il calcio italiano. Come scritto su Calciomercato.it, con l’intervista a Monica Colombo, Zlatan Ibrahimovic vorrebbe puntare su Igor Tudor, ma Maurizio Sarri è un profilo che piace parecchio, soprattutto per il fatto che conosce tanti calciatori della rosa del Diavolo, avendo allenato il Chelsea non molto tempo fa.

Sullo sfondo c’è inoltre Massimiliano Allegri, che convince poco la proprietà per via dell’alto ingaggio e che in passato ha discusso con Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico livornese però è considerata la guida che riuscirebbe a risolvere prima degli altri i problemi difensivi di questa squadra.

Milan, niente Terzic per la panchina: il punto della situazione

La pista ‘italiana’, dunque, resta quella da seguire con maggiore attenzione. Se si deve cambiare lo si deve fare per un allenatore che offre garanzie e che conosce la Serie A.

Ecco perché la candidatura di Terzic – come appreso dalla redazione – sta perdendo quota. Difficile, dunque, che la panchina del Milan possa essere affidata all’ex Borussia Dortmund. Ma da lunedì, con il derby andato in archivio, ne sapremo certamente di più.