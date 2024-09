Bologna, infortunio e cambio obbligato: ansia Italiano tra Champions e derby

Infortunio e cambio obbligato in Serie A: tifosi e allenatore preoccupati anche in ottica Champions League

Il giocatore costretto al cambio a causa di un problema di natura muscolare: a rischio la sua presenza per i prossimi impegni tra campionato e Champions League.

È iniziata decisamente in salita l’avventura di Nicolò Casale con la maglia del Bologna. Il difensore classe ’98, arrivato in rossoblu in prestito dalla Lazio durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, è stato infatti costretto a chiedere la sostituzione quest’oggi durante la partita di campionato che vede la formazione felsinea impegnata sul campo del Monza di Alessandro Nesta.

Il giocatore scuola Hellas Verona è stato inserito nell’undici titolare scelto da Vincenzo Italiano per la partita dello U-Power Stadium, ma il tecnico rossoblu è stato costretto a sostituirlo all’inizio del secondo tempo di gioco. Problemi di natura fisica, infatti, hanno impedito a Nicolò Casale di proseguire il match dopo aver disputato una prima frazione di partita fino a quel momento comunque positiva, nonostante il gol realizzato dall’attaccante brianzolo Milan Djuric poco prima dell’intervallo per il momentaneo 1-1 dopo l’iniziale vantaggio felsineo firmato Urbanski.

Bologna, infortunio e cambio obbligato per Nicolò Casale

E così il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano è stato costretto ad operare la prima sostituzione della partita, pesando dalla panchina Sam Beukema per disputare la seconda frazione di gioco.

Le condizioni fisiche di Nicolò Casale saranno valutate con attenzione nelle prossime ore dai componenti dello staff medico del club rossoblu: la speranza di Vincenzo Italiano e dei tifosi della società felsinea è che il difensore classe ’98 possa tornare in campo il prima possibile, anche perché il Bologna ha un calendario tutt’altro che semplice alle porte, tra le partite di campionato con Atalanta e Parma – atteso derby emiliano – e quella di Champions League con il Liverpool.

Non un inizio semplice, dunque, quello con la maglia del Bologna per Nicolò Casale, già protagonista di uno sfortunato autogol pochi minuti dopo l’inizio della partita sul campo del Como, poi terminata col risultato di parità di 2-2. Ora un infortunio che rischia quantomeno di complicare l’adattamento del giocatore alla sua nuova squadra e ai dettami tattici di un allenatore particolarmente esigente come Vincenzo Italiano.