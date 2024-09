Venezia-Genoa 2-0: infortunio choc per Malinovskyi e prima vittoria per Di Francesco. Busio e Pohjanpalo sbloccano i lagunari

È una giornata da dimenticare per il Genoa di Gilardino, KO a Venezia ma soprattutto scosso dal terribile infortunio di Ruslan Malinovskyi.

Il centrocampista ucraino è stato vittima di un infortunio choc alla caviglia nella ripresa del match. La sua stagione probabilmente è già finita. Un episodio che ha scosso e non poco i calciatori in campo, soprattutto i compagni di squadra dell’ex Atalanta. Ne approfitta il Venezia di Di Francesco che, nonostante il rigore sbagliato da Pohjanpalo, si impone per 2-0 grazie alle reti di Busio e dello stesso attaccante che riscatta l’errore dal dischetto. Di Francesco festeggia così la prima vittoria sulla panchina dei lagunari, muovendo la classifica del Venezia.

VENEZIA-GENOA 2-0: 63′ Busio (V), 85′ Pohjanpalo (V)

CLASSIFICA SERIE A: Torino* 11; Udinese 10; Napoli e Empoli* 9; Inter e Juventus 8; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa* 5; Lecce, Parma e Venezia* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2

* una partita in più