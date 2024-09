Thiago Motta a sorpresa per Juve-Napoli: fuori sia Gatti sia Danilo

Thiago Motta non smette di stupire e anche per Juve-Napoli arriva la sorpresa nell’undici iniziale: fuori sia Gatti sia Danilo

Ormai è risaputo che le scelte di formazione di Thiago Motta non sono mai banali, nemmeno nei big match e in quelle serate che possono dire un po’ più delle altre quello che sarà la stagione dei bianconeri. Anche contro il Napoli di Antonio Conte, infatti, è arrivata una sorpresa di formazione.

Il giocatore che tutti tenevano monitorato per la sfida di questa sera era Federico Gatti, reduce da una distorsione alla caviglia in Champions League. Nonostante quanto detto in conferenza stampa dal tecnico italo-brasiliano, il centrale di Rivoli non è riuscito a recuperare al 100% e la decisione è stata quella di non schierarlo dal 1′ minuto. La vera sorpresa, però, non riguarda l’esclusione di Gatti, ma la difesa che è stata confezionata da Thiago Motta per sopperire alla sua assenza.

Danilo ancora fuori, nonostante Gatti in panchina: la situazione

Sulle pagine di Calciomercato.it vi parliamo da tempo della situazione delicata di Danilo, che anche contro il Napoli non è stato schierato dal primo minuto da parte di Thiago Motta.

Il tecnico della Juventus ha deciso di scendere in campo con una difesa inedita: coppia di centrali formata da Bremer e Kalulu, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso a sinistra e Savona sulla destra. Ancora niente spazio per Danilo, che partirà nuovamente dalla panchina. La fascia di capitano, solitamente assegnata a Federico Gatti, invece andrà al braccio di Bremer. Insomma, attenzione a quello che accadrà con Danilo nei prossimi mesi e ai possibili movimenti di mercato già nella sessione invernale.