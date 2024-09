Partita sospesa dopo l’infortunio, è UFFICIALE: cosa è successo

La partita è stata sospesa in seguito al grave infortunio: la partita non è più ripresa, è stata chiamata anche l’ambulanza

Il turno di campionato è iniziato e per questa settimana prevede un menù davvero ricco. Non è così solo per le big di Serie A, ma anche nelle selezioni minori, e proprio un episodio accaduto nella Seconda Categoria italiana, precisamente nel Girone F, sta avendo risalto nazionale e sta facendo discutere molti tifosi.

In particolare, parliamo della partita tra Serralta e Caldarola, destinata a regalare emozioni ai supporters delle due squadre, ma che è stata interrotta per un episodio incredibile. La gara, però, è stata interrotta al 34esimo del secondo tempo per un infortunio capitato all’arbitro Frapiccini di Macerata. Lo stesso direttore di gara ha decretato, quindi, la fine anticipata dell’incontro, che dovrà essere recuperato a gara da destinarsi.

Seconda Categoria, perché la partita tra Serralta e Caldarola è stata sospesa (e poi rinviata)

L’evento decisivo, anche dopo un match ricco di ribaltamenti di sorta, è avvenuto quindi nell’ultima parte di gara, e precisamente in corrispondenza della rete del vantaggio del Caldarola di Giuseppe De Ronzi, che ha trovato dalla lunga distanza la porta vuota degli avversari e ha siglato un gol pesantissimo.

Nel momento di esultare, però, il calciatore ha indietreggiato e ha trovato proprio l’arbitro Frapiccini. I due si sono scontrati testa contro testa, per cui ciò che ne è scaturito è una ferita lacero contusa al sopracciglio per il direttore di gara. La partita è stata interrotta per sei minuti, prima di essere rinviata.

Frapiccini si è diretto dopo cinque minuti negli spogliatoi, ma è stata chiamata anche l’ambulanza. Per fortuna, si è reso necessario il trasporto, visto che è riuscito a lasciare lo stadio autonomamente. Resta da capire quando si concluderà il match.