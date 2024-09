Pagelle e tabellino Juventus-Napoli 0-0: Motta e Conte si annichiliscono, Vlahovic e Lukaku disastrosi

Finisce a reti inviolate tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, terzo 0-0 consecutivo per i bianconeri: Vlahovic sbaglia tutto

Terzo 0-0 consecutivo per la squadra di Thiago Motta, che continua a mantenere la rete inviolata in campionato, ma non riesce più a segnare. Juventus-Napoli è stata una partita a scacchi tra i due allenatori, che si sono annichiliti, annullandosi a vicenda le armi migliori.

I due peggiori in campo sono abbastanza significativi: Dusan Vlahovic da una parte e Romelu Lukaku dall’altra. Il serbo è riuscito nell’impresa di sbagliare tutti i palloni avuti a disposizione, tanto da portare Thiago Motta a sostituirlo per scelta tecnica al 45′ minuto. Il belga non è stato in grado di accendere la sinergia con Kvaratskhelia, anche lui sottotono, ed è stato cambiato anzitempo da Conte.

JUVENTUS

Di Gregorio 6.5

Savona 7

Kalulu 7

Bremer 8

Cambiaso 7

Locatelli 6.5

McKennie 6 (80′ Thuram s.v.)

Nico Gonzalez 6

Koopmeiners 6

Yildiz 6.5

Vlahovic 4 (46′ Weah 5)

All. Thiago Motta 6

TOP: Bremer 8. Ha guidato la difesa da vero leader e non ha concesso nulla ad un cliente ostico come Romelu Lukaku. Incredibile Hulk.

FLOP: Vlahovic 4. 7 palloni toccati in 45′, tutti sbagliati. Non ha azzeccato una scelta, si è fatto vincere dal nervosismo e dallo sconforto per gli errori arrivati. Vortice autodistruttivo.

NAPOLI

Meret 6 (35′ Caprile 6)

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6

Buongiorno 6.5

Politano 6 (72′ Folorunsho 6)

Anguissa 6

Lobotka 6.5 (87′ Gilmour s.v.)

McTominay 7

Oliveira 6

Kvaratskhelia 5.5 (72′ Neres 6)

Lukaku 5 (72′ Simeone 6)

All. Conte 6

TOP: McTominay 7. Prima grande sfida da titolare e subito ha dimostrato leadership e personalità. Un giocatore che ha la piena consapevolezza della propria forza e nessun timore di mostrarlo a compagni e avversari. Colpaccio.

FLOP: Lukaku 5. Si fa surclassare dalla difesa bianconera, in particolare da Bremer, e esce senza aver mai destato una vera preoccupazione a Di Gregorio. Gigante d’argilla.

Formazioni e tabellino di Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI 0-0: –

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All.: Conte