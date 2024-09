Non c’è pace per i bianconeri: penalizzazione e big in vendita

Tre titolarissimi della squadra potrebbero dire addio nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco cosa sta succedendo

Per il grande club possono presto cambiare le prospettive sportive e le strategie in sede di calciomercato. Motivo? Una penalizzazione in classifica, o meglio il rischio di una sanzione di notevole impatto, ovviamente negativo, sulla classifica.

‘Football Insider’ focalizza la sua attenzione sul Newcastle, uno dei tanti club britannici sotto la lente d’ingrandimento della Premier League. In sostanza i ‘Magpies’ rischiano di violare le regole del PSR, che altro non è che il Fair Play finanziario interno del massimo campionato inglese. Come noto è appena partito il processo al Manchester City, ben 117 i capi di imputazione coi ‘Citizens’ che rischiano una sanzione esemplare, storica come la cancellazione dal calcio professionistico.

Come sostiene l’ex CEO dell’Everton Keith Wyness a ‘Football Insider’, per restare nei paletti del PSR, il fondo PIF (proprietario del Newcastle) potrebbe essere costretto a privarsi dei suoi giocatori migliori nelle prossime due sessioni di mercato. I nomi sono quelli di Bruno Guimaraes, Isak e Anthony Gordon, tre che potrebbero fruttare diversi milioni al club bianconero l’anno scorso già ‘colpito’ dalla vicenda scommesse, con Tonali – da poco acquistato – squalificato dieci mesi.