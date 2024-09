“La filosofia di gioco”: Giuntoli ‘rievoca’ Allegri prima di Juve-Napoli

Le dichiarazioni di Giuntoli prima del big match dell’Allianz Stadium valevole per la quinta giornata di Serie A

Juve-Napoli è anche Giuntoli ‘contro’ Manna. I due hanno lavorato insieme a Torino nella scorsa stagione: “È stato importantissimo per me – ha sottolineato il Football director bianconero al microfono di ‘Dazn’ – Mi ha introdotto nel mondo Juventus e per questo lo ringrazio molto”.

Giuntoli non nasconde le ambizioni, sue e del club, ma allo stesso tempo evidenzia quelle dello stesso Napoli vista la dispendiosa campagna acquisti della società di De Laurentiis: “Ha fatto un mercato senza precedenti, investendo su calciatori già fatti. La loro squadra è collaudata e molto esperta”.

“Se noi puntiamo allo Scudetto? Anche noi abbiamo fatto un mercato importante, c’è stata una rifondazione ed è cambiata la filosofia di gioco – ha risposto Giuntoli ‘rievocando’ l’ex Allegri – Vogliamo essere subito competitivi e ci proveremo con tutte le nostre forze, ma il nostro è un progetto giovane e va fatto un percorso”.