Juventus-Napoli, retropassaggio non ravvisato da Doveri: la reazione di Thiago Motta

La decisione di Doveri di non assegnare una punizione di seconda in area fa esplodere lo stadio: Thiago Motta furioso

Un boato di fischi ha inondato l’Allianz Stadium dopo la decisone dell’arbitro Doveri di non assegnare un calcio di punizione di seconda in area di rigore, per il retropassaggio di Oliveira raccolto con le mani da Caprile.

Il direttore di gara non ha ravvisato come volontario il tocco dell’uruguaiano, con il portiere subentrato a Meret che ha interrotto il pressing della Juventus prendendo la palla con le mani. Subito tutto lo stadio ha iniziato a bombardare l’arbitro di fischi e anche Thiago Motta ha protestato con veemenza. Proprio per le proteste, Doveri ha ammonito il tecnico della Juventus, causando ulteriori fischi da parte dei tifosi. Anche Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, ha ravvisato l’errore da parte di Doveri e la necessità di fischiare l’infrazione in quella circostanza.