Juve-Napoli, Vlahovic sostituito all’intervallo: scelta tecnica di Thiago Motta

Thiago Motta sorprende tutti e all’intervallo sostituisce Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo fino era stato il peggiore in campo

Era stato il peggiore in campo per distacco nella prima frazione di gioco e Thiago Motta ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi: Dusan Vlahovic è stato sostituito all’intervallo di Juventus-Napoli.

Non si registrano problemi di natura muscolare per l’attaccante, quella del tecnico italo-brasiliano si tratta di una scelta tecnica. Vlahovic aveva sprecato diverse occasioni nei primi 45 minuti, mostrando nervosismo e poca pulizia con la palla tra i piedi. E, allora, per mettere in difficoltà la retroguardia di Antonio Conte la mossa di Thiago Motta è stata quella di togliere punti di riferimento e inserire al posto del serbo Timothy Weah. L’americano sta agendo proprio da prima punta, sfruttando la capacità di interscambiarsi con Nico Gonzalez.