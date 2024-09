Juve-Napoli, problema muscolare per Meret: Conte costretto al cambio

Problema muscolare per Alex Meret, costretto ad abbandonare il campo: Antonio Conte si gioca il primo cambio in porta

Pessime notizie per Antonio Conte, costretto a bruciarsi un cambio al 35esimo minuto a causa dell’infortuni di Alex Meret. Il portiere ha avuto un problema muscolare che non gli ha permesso di restare in campo: al suo posto, esordio per Elia Caprile.

Fino a quel momento non era stato imepegnatissimo Meret, così come Di Gregorio dall’altra parte del campo. La prima frazione di gioco tra Napoli e Juventus è stata all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si sono studiate e si sono rispettate moltissimo. Nonostante questo, però, per Meret è arrivato un problema muscolare la cui entità verrà