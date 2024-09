Juve-Napoli, nuovo colpo di scena: cosa è successo dopo il ricorso al Tar

Novità a pochissime ore dalla partita Juventus-Napoli, dopo l’intervento del Tar del Piemonte: ecco cos’è successo dopo il ricorso

A seguito dell’ordinanza del Prefetto di Torino che ha vietato la vendita dei biglietti dei residenti di Napoli per la gara Juve-Napoli, un tifoso ha presentato un ricorso urgente al Tar del Piemonte, che è stato accolto a pochissime ore dal fischio d’inizio della sfida.

Si tratta di un provvedimento clamoroso, che sospende il provvedimento emanato solo 24 ore fa. Gli avvocati del ricorso, Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, non si sono fermati qui. La sospensione dell’ordinanza della prefettura torinese non è chiaro se ha valore solo per il tifoso azzurro o per tutti i residenti napoletani, possessori del vecchio biglietto nel settore ospite di Juventus-Napoli. E ora la palla passa al Prefetto di Torino Donato Cafagna, poiché i due legali hanno chiesto una nuova istanza.

Juve-Napoli, parla l’avvocato ricorso: “Presentata istanza al Prefetto di Torino”

Durante la diretta di Radio CRC a pochissime ore dal fischio d’inizio di Juventus-Napoli è intervenuto l’avvocato Erich Grimaldi che ha provato a fare chiarezza in merito al ricorso accolto dai giudici del Tar del Piemonte: “La lettura del provvedimento non è chiara. Nella motivazione, il giudice spiega perfettamente che non si può associare la trasferta di Cagliari con quella di Torino”.

Poi il legale prosegue e informa che sia stata presentata una richiesta al Prefetto di Torino: “Noi abbiamo fatto anche un’istanza alla prefettura per avere un nuovo comunicato. Mi sento di dire a coloro che sono a Torino che potrebbero mandare un’email alla prefettura di Torino e chiedere un’estensione a questo provvedimento”.