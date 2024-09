Juve-Napoli, clamoroso dietrofront: UFFICIALE a poche ore dal big match

Juve-Napoli, clamoroso dietrofront a poche ore dal big match dello Stadium. Ora è UFFICIALE: che cosa sta succedendo

Cambia tutto a poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Napoli. È ufficiale il ribaltone per l’attesissima sfida dell’Allianz Stadium, quella del ritorno di Conte per la prima volta con i tifosi bianconeri.

Il TAR Piemonte ha sospeso l’ordinanza di divieto di trasferta per i residenti in Campania per la partita di questo pomeriggio a Torino tra Juventus e Napoli, ritenendo illegittimo il provvedimento emesso in precedenza. Ricorso vinto, dunque, da parte del club azzurro e via libera all’ingresso di tutti i tifosi del Napoli nel settore ospiti dell’Allianz Stadium.

Gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino che vietava la trasferta ai tifosi napoletani, hanno comunicato che il Tar Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare urgente proposta nell’interesse di tutti i sostenitori azzurri. Il settore ospiti dello Stadium sarà tutto esaurito.