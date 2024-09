Inter-Milan, UFFICIALE: infortunio muscolare e niente derby

Il calciatore non sarà a disposizione del match in programma tra Inter e Milan per un infortunio muscolare

Alla vigilia dell’attesissimo derby tra Inter e Milan, non giungono buone notizie in merito ad uno dei candidati a giocare dal primo minuto. Una sfida che in questo inizio di stagione assume un’importanza ancor più marcata soprattutto per i rossoneri, in virtù delle enormi pressioni che accompagneranno Paulo Fonseca per tutti i 90 minuti dopo i risultati negativi di questo avvio.

Tecnico portoghese che alla vigilia di Inter-Milan ha saputo dell’indisponibilità di uno dei suoi leader. La formazione rossonera, infatti, dovrà fare a meno di Davide Calabria: il capitano milanista sarà costretto a saltare il derby di Milano a causa di un affaticamento muscolare. A questo punto, sarà Emerson Royal il candidato numero uno a prendere il posto del terzino italiano dal primo minuto sulla corsia di destra.