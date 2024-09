Grave infortunio in Serie A: immagini choc e volti disperati

Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo su una barella. Quasi sicuramente la sua stagione si è già conclusa

Grave infortunio in Serie A, nel match iniziato alle ore 15 e valevole per la quinta giornata. Il calciatore è uscito in barella tra gli applausi di tutto lo stadio e la ‘disperazione’ di tanti tifosi presenti.

All’inizio del secondo tempo di Venezia-Genoa, col punteggio fermo sullo 0-0, Ruslan Malinovskyi è finito a terra dopo un contrasto in area di rigore dei padroni di casa. Le immagini hanno subito mostrato la gravità dell’infortunio alla caviglia, con evidentemente interessamento dei legamenti, accorso al fantasista ucraino.

Sostituito da Pinamonti, Malinovskyi è stato costretto a lasciare il campo su una barella. L’infortunio è molto serio, quasi sicuramente la sua stagione è già finita qui.