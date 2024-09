DIRETTA Serie A, Juventus-Napoli 0-0: PARTITA INIZIATA | LIVE

In attesa del derby, va in scena il primo big match della quinta giornata: calciomercato.it vi aggiornerà su Juventus-Napoli

Dopo l’ottimo esordio in Champions League e la vittoria per 3-1 contro il PSV, la Juventus torna in campo in campionato per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Per Thiago Motta si tratta del secondo big match da allenatore bianconero e dopo lo scialbo 0-0 alla terza giornata contro la Roma, spera in una prestazione diversa dei suoi ragazzi, vista l’importanza della posta in palio.

Con tre vittorie consecutive, infatti, i partenopei hanno riscattato alla grande la disfatta del primo turno contro il Verona, scavalcando proprio la Juve in classifica, ferma a 8 punti. L’ex tecnico del Bologna ha lanciato l’operazione controsorpasso subito dopo la sfida di Champions, ma dovrà vedersela contro una delle squadre attrezzate meglio della Serie A, con il grande ex in panchina. Dopo i disordini di Cagliari, tuttavia, il Napoli non potrà contare sul sostegno del settore ospiti, visto che il prefetto di Torino ha disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Napoli, ordinando il rimborso dei biglietti già venduti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All.: Conte

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Udinese 10; Napoli e Empoli* 9; Inter e Juventus 8; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa* 5; Lecce, Parma e Venezia* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2

* una partita in più