Sale la tensione prima del derby: bufera in città

Cresce l’attesa per il derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Al contempo sale anche la tensione tra le due tifoserie

La Serie A torna in campo in questo fine settimana con il derby meneghino tra Inter e Milan come piatto forte della quinta giornata. È però un’altra stracittadina ad attirare l’attenzione mediatica delle ultime ore.

Il riferimento è alla sfida di Coppa Italia valida per i sedicesimi che si giocherà la prossima settimana tra Genoa e Sampdoria. Un derby da sempre piuttosto acceso e che si ripropone in coppa vista anche la differenza di categoria attuale tra i due club. Ad alimentar la tensione ci hanno pensato quindi i tifosi con una nottata di ordinaria follia.

Nella serata di ieri gruppi di sostenitori di Genoa e Samp si sono fronteggiati a distanza tra Marassi, Corso Buenos Aires e Brignole. Come riportato anche da ‘TeleNord’ volti incappucciati, bombe carta e cori molto forti hanno quindi caratterizzato una marcia d’avvicinamento al derby di Coppa Italia tutt’altro che bella da raccontare.

Tensione in vista di Genoa-Sampdoria: vandalizzati i murales

Le due fazioni non sono entrate direttamente in contatto ma la situazione è stata certamente dimenticabile.

La situazione è quindi rientrata intorno alla mezzanotte quando i gruppi si sono sparpagliati sotto lo sguardo delle forze dell’ordine. A margine della serata sono stati peraltro vandalizzati i murales della gradinata Nord dello stadio Ferraris.

Non è quindi mancata la condanna da parte dei gruppi della Gradinata Sud della Sampdoria: “Non c’è giustificazione, non c’è dignità né onore, non c’è niente nel gesto di qualche decerebrato che ieri notte ha imbrattato dei murales della Nord, soprattutto quelli dedicati alle persone scomparse. Prendiamo le distanze da questo vile gesto”.

Il derby di mercoledì 25 settembre si tinge quindi già di un colore acceso che è quello rappresentato dalle tensioni tra tifosi in vista di una partita tanto attesa quanto da tenere sotto stretta osservazione.